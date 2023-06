Allarme abitazione: in Piemonte 6.000 famiglie attendono una casa popolare. A Torino servono 25mila alloggi in più (ma 50mila sono vuoti)

Risuona alto e forte, in Piemonte e a Torino, l'allarme casa. A rilanciarlo sono Cgil Piemonte e Sunia Piemonte, il sindacato che rappresenta gli inquilini privati e chi è destinatario di una casa popolare. Nel mirino la crescita dell'inflazione, la precarietà del lavoro, gli stipendi troppo bassi, la carenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il costo degli affitti, la difficoltà di molti migranti ad ottenere la regolarizzazione, rendono la casa un diritto che non tutti possono esercitare.

A Torino servono 25mila case popolari in più (ma 50mila alloggi sono vuoti)

I numeri, d'altra parte, non lasciano spazio a interpretazioni: in Piemonte 8.000 famiglie hanno beneficiato negli anni del fondo per la morosità incolpevole "che non è stato rifinanziato dal governo, così come il fondo di sostegno agli affitti. Ora molte di queste famiglie rischiano di essere sfrattate: la legge regionale sull'edilizia sociale (che risale al 2010) va profondamente cambiata, non è più rispondente ai bisogni della popolazione piemontese", hanno spiegato tra gli altri Davide Masera, segretario regionale Sunia Piemonte ed Enrica Valfrè, segreteria regionale Cgil Piemonte.

A Torino, poi, sono oltre 6.000 le domande per una casa popolare in attesa di risposta. Mentre altre 20.000 famiglie non possono permettersi un affitto. È stato calcolato che in Piemonte sarebbero necessari 30-50.000 alloggi in più, la metà dei quali a Torino. "Occorre rinnovare gli accordi territoriali per il canone concordato. Da anni mancano risorse per l'edilizia residenziale pubblica, non per consumare nuovo suolo, ma per riutilizzare il patrimonio edilizio esistente; manca una legge quadro sull'edilizia pubblica e sociale", sottolineano i sindacati