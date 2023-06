A Torino la manutenzione è divertente: in via Garibaldi “si gioca a campana”

A un primo occhio può sembrare fatto apposta, in realtà si tratta di un errore che.. fa divertire i bambini. Passeggiando in via Garibaldi, all’altezza con via della Misericordia, in tanti hanno notato numeri sulle lose. Non si tratta però del famoso gioco della campana, anzi. E’ il risultato di una manutenzione stradale piuttosto fantasiosa.

Per capire come mai in via Garibaldi siano comparsi numeri sulle lose bisogna fare un passo indietro, quando furono eseguiti dei banali lavori di manutenzione. Gli operai smontarono le lose e le numerarono per poi rimetterle nella posizione corretta: come si evince dallo stato attuale della pavimentazione però, le lose sono state disposte in ordine casuale, senza rispettare l’ordine.

I numeri, invece, sono rimasti disegnati sopra i blocchi di pietra. Se in via Po di recente aveva fatto scalpore il salvataggio delle lose, in via Garibaldi tutta questa attenzione per la pavimentazione storica non sembra esserci stata.

Nulla di grave. Paradossalmente un possibile divertimento per i bambini o per qualche adulto che, transitando nella via pedonale, potrà farsi cogliere da attimi di nostalgia.