Inversione a U sulla banchina: automobilista indisciplinato di Torino diventa virale

Forse non aveva voglia di aspettare il fila, forse si è semplicemente accorto di aver sbagliato strada. Quel che è certo è che un automobilista indisciplinato di Torino è diventato virale sul web per in inversione a U su una banchina.

È successo in corso Unità d’Italia e il video, ripreso da un altro automobilista in coda, ha fatto il giro del web ed è stato pubblicato sulla pagina Welcome To Favelas: la 500 L bianca decide improvvisamente di cambiare senso di marcia e gira completamente il muso nella direzione opposta. Peccato che per farlo debba salire su una banchina piuttosto alta. Nel fare inversione il conducente fa manovra più di una volta, tra l’incredulità delle persone. Evita un paio di macchine provenienti dall’altro lato e riparte come se nulla fosse. Un esempio di anarchia su quattro ruote nelle strade torinesi.