"Diamo un calcio al femminicidio" con le ragazze di Moncalieri, ricordando Giulia Tramontano

La violenza sulle donne è una piaga che ogni anno miete vittime e segnala episodi di crudeltà che finiscono sulle prime pagine dei giornali e in tv. Il caso più famoso, negli ultimi tempi, è quello di Giulia Tramontano, la ragazza incinta di sette mesi accoltellata e uccisa dal fidanzato nel milanese.

Diamo un calcio al femminicidio

Il Comune di Moncalieri, da sempre sensibile a questi temi, ha rinnovato anche quest'anno il suo impegno insieme alla locale società calcistica, organizzando un torneo di calcio a 7 femminile per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

Appuntamento domenica a Testona

L'appuntamento è domenica 18 giugno, dalle ore 10 alle 18, presso gli impianti sportivi di Testona, in via Confalonieri 9, con "Diamo un calcio al Femminicidio". Il torneo arriva quest'anno alla sua quarta edizione e lo slogan scelto quest'anno è "Non rimanere sola, vinciamo insieme contro la violenza".

Le organizzatrici hanno spiegato: "Quest'anno vogliamo dedicare l'appuntamento a Giulia Tramontano e al suo piccolo Thiago, ultima in ordine di tempo ad essere stata uccisa dall'uomo che credeva di amare". Perché, putroppo, questa piaga non sembra mai avere fine.