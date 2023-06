Gli “Enimols” dell'ex Masterchef Maurizio Rosazza Prin in mostra al Mercato Centrale di Torino

Dopo aver aperto il suo ristorante al Mercato Centrale di Porta Palazzo nel maggio scorso, Maurizio Rosazza Prin “raddoppia” la sua presenza a Torino: il titolare del Delivery Valley (insieme ad Alida Gotta, ndr) e medaglia d'argento nella seconda edizione di Masterchef, infatti, ha inaugurato ieri la sua prima mostra personale nelle antiche ghiacciaie di piazza della Repubblica.

La mostra “Enimols”

L'esposizione, intitolata “Enimols”, raggruppa una serie di opere in cui sono rappresentati animali fantasiosi a simboleggiare tutte le potenziali anime nascoste in ognuno di noi al di là dell'aspetto esteriore: “Ho nascosto i miei Enimols – spiega Rosazza Prin - per 10 anni perché ritenevo la mia arte troppo privata e non ancora pronta per entrare nel mondo dei social, mentre adesso è arrivato il momento di liberarla”. Nei pressi dello spazio di Delivery Valley, inoltre, è presente una tela raffigurante un Toro dedicata a Torino e a Porta Palazzo.

Il nuovo dehors

La mostra, curata dalla startup Art à Porter, sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni, mentre le opere saranno acquistabili sulla piattaforma www.artaporter.it. Ma le novità del Mercato Centrale non finiscono qui, perché il dehors che si affaccia su piazza della Repubblica, da oggi, diventa recintato da fiori e piante e prevede la consumazione obbligatoria al tavolo.