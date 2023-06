Il maltempo dell'ultimo periodo mette in crisi la manutenzione del verde pubblico a Chivasso

L'inusuale e persistente maltempo dei giorni scorsi sta avendo effetti negativi anche sul piano di scerbamento del territorio comunale di Chivasso. Terreni inaccessibili ad uomini e mezzi stanno rallentando le operazioni creando disagi in diverse zone cittadine.

"Come si comprenderà - hanno spiegato il sindaco Claudio Castello e l'assessore all'Ambiente Fabrizio Debernardi - la manutenzione del verde non può essere fatta in condizioni meteo avverse e sarà necessario che le aree verdi si asciughino per poter operare con efficacia. Gli uffici comunali stanno monitorando la situazione e gli interventi proseguiranno, condizioni meteo permettendo, cercando, nei prossimi giorni, di ultimare le operazioni di scerbamento in tutte le aree urbane di competenza comunale".