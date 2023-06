Vigili del fuoco, passaggio di consegne alla direzione regionale: Manzella raccoglie il testimone da Dall'Oppio

Il 13 giugno, presso la sede di Strada del Barocchio, si è svolto un importante evento: il passaggio di consegne tra l'ingegner Claudio Manzella, il nuovo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la regione Piemonte in qualità di Reggente, e l'ingegner Carlo Dall'Oppio, che ha ricoperto tale incarico dal giugno 2021 e si prepara ora a guidare i Vigili del fuoco nell'Emilia Romagna.



Manzella continua a ricoprire anche il ruolo di Direttore Titolare della Direzione Regionale Liguria. Questo avvicendamento rappresenta un momento di transizione significativo per entrambe le regioni coinvolte e offre l'opportunità di continuare a garantire la sicurezza e la protezione delle persone nelle rispettive aree di competenza.