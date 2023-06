Premio Women Value Company: celebrata la torinese Nunzia Giunta, "amministratore delicato" di Uomo e Ambiente

L’imprenditrice Nunzia Giunta , socio e amministratore delegato dell’azienda torinese Uomo e Ambiente , Società Benefit di servizi di consulenza e formazione, riceve oggi a Roma il Premio Women Value Company , assegnato dalla Fondazione Bellisario in collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il premio Women Value Company – Intesa Sanpaolo in particolare è dedicato alle piccole e medie imprese che attuano concrete e innovative politiche di inclusione, valorizzano il talento femminile e il merito, sviluppano soluzioni efficaci di welfare aziendale.

“Giocando con le parole – commenta Nunzia Giunta ricevendo il riconoscimento – amo definirmi ‘amministratore delicato’. Con questo, cerco di promuovere l’idea che sia possibile una forma di leadership che non usa la forza come strumento di imposizione, ma sceglie la gentilezza e l’empatia come fattore di aggregazione e coinvolgimento delle persone, anche e soprattutto in azienda”.