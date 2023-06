Calabria da amare: i posti più magici da scoprire quest’estate

La Calabria è una delle regioni da scoprire quest’estate grazie a un territorio inesplorato ricco soprattutto di spiagge incontaminate e panorami da cartolina.

Tropea

Elencando le meraviglie da scoprire in Calabria quest’estate non si poteva che iniziare da Tropea. Santa Maria dell’Isola è collocata su un promontorio a picco sul mare. Il santuario che si raggiunge dopo una aver percorso una scalinata panoramica. Dall’Alto è possibile avvistare addirittura le isole Eolie. Nelle immediate vicinanze sono tantissime le baie e calette perfette per trascorrere una tranquilla giornata al mare. I villaggi turistici della Calabria offrono tutto quello che serve per una vacanza senza pensieri con attorno una natura meravigliosa tipica della macchia mediterranea.

Capo Vaticano

La spiaggia di Grotticelle nella zona di Capo Vaticano è un vero angolo di paradiso grazie all’arenile in granito che si getta in un mare davvero spettacolare caratterizzato da 1000 sfumature di blu, verde e turchese. A questo contrasto cromatico si aggiunge anche il verde della pineta che dona all’aria un profumo inconfondibile di rosmarino, timo e mirto.

Scilla

Ai piedi dell’incantevole borgo di Scilla, si apre un’ampia spiaggia di sabbia sottile che è un vero spettacolo. La spiaggia di Chianalea è sovrastata dal castello del Ruffo situato su un promontorio da cui avvistare la costa siciliana. Dopo una giornata al mare è immancabile un giro nel borgo che si è meritato il soprannome di piccola Venezia.

San Nicola Arcella

La spiaggia del paesino di San Nicola Arcella è un vero incanto. Vale sicuramente la pena percorrere la strada per raggiungerla poiché vi troverete davanti ha un arco di roccia sospeso sul mare che fa da cornice a un mare spettacolare e cristallino. La spiaggia di Arco Magno nella provincia di Cosenza è particolarmente tranquilla e perfetta se si fa la ricerca di uno scorcio di natura mozzafiato.

Isola di Capo Rizzuto

La baia di Capo Rizzuto e oggi riserva marina per tutelare questo tratto di mare Ionio dalla natura incontaminata. A dominare la spiaggia si trova la fortezza aragonese collegata alla terraferma da una sottile lingua di terra. È una destinazione perfetta anche per osservare i fondali, tra i più ricchi e spettacolari del Mediterraneo.

Praia a Mare

Proprio sulla costa nord occidentale del Tirreno si trova la spiaggia di Praia a Mare che è uno di quei luoghi da scoprire in Calabria quest’estate. Improvvisamente vi troverete in un luogo magico grazie a una natura selvaggia e una spiaggia l’ambita da un mare tra i più belli dell’intera penisola. Osservando la meraviglia che che vi si dipana davanti agli occhi, potrete avvistare la piatta isola di Dino, paradiso dei sub.

Soverato

Superato in Calabria è la perla dello Ionio grazie alla bellezza incontaminata delle sue spiagge. La baia fa parte del Golfo di Squillace ed è un vero paradiso grazie ad acque dal colore turchese chiaro tutelate per l presenza di vari specie marine, tra cui i cavallucci. È una destinazione perfetta se siete alla ricerca di una vacanza un po’ più movimentata tra ristoranti e locali che animano la vita notturna.