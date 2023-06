A Moncalieri la street art di LIVEART@45°N entra nella biblioteca Arduino

Ha avuto luogo la seconda edizione della kermesse artistica LIVE ART@45°N, due week end all’insegna della Street Art che hanno preso il via il 13 maggio per concludersi il 21 maggio con eventi live immersivi per famiglie che, insieme agli artisti presenti, hanno potuto sperimentarsi come «pittori per un giorno» e carpire i segreti di alcuni tra i più famosi writers della scena nazionale.

Alcuni artisti italiani si sono esibiti in performance live e hanno animato il centro commerciale creando installazioni artistiche permanenti che si aggiungono a quelle create nella prima edizione del 2022.

La kermesse ha ricevuto il Patrocinio all’Assessorato alla Cultura di Moncalieri e ha visto la presenza dell’Assessore alla Cultura Laura Pompeo che ha consegnato ufficialmente agli artisti le targhe di presentazione delle opere (sia quelle dell’edizione passate che quella nuova).

L'edizione di quest'anno ha visto sempre con la direzione artistica di Emiliano Fava dei Truly Design crew , la crew WASP, PAO con il suo “Mondo Tond, Max Petrone, Giulia “Pasa”. GoArt Factory Movimento Artistico Torinese capitanato da Osvaldo Neirotti artista di street art e land art con i suoi Alberi dipinti, e che ha coinvolto artisti come Chiuto e Fabiana Macaluso. Novità di questa edizione sono state otto artiste del territorio che hanno realizzato le loro opere in diretta con l’obiettivo di valorizzare la realtà artistica di Moncalieri esprimendo la pluralità dei molteplici linguaggi contemporanei. Le artiste coinvolte si sono alternate a gruppi di 4 nei due fine settimana: Tiziana Casarsa, Laura Frus, Daniela Gioda, Samanta Lai, Elisa Lo Presti, Lodovica Paschetta, Vittoria Rubin, Jessica Spagnolo.

Altra novità di quest’anno è sato un concorso con partecipazione gratuita che ha preso il nome dalla manifestazione LIVE ART, il cui obiettivo è stato offrire una possibilità di accesso e di supporto agli artisti senza distinzione di età e tecnica. La giuria formata dai tecnici Osvaldo Neirotti, Silvana Nota ed Emiliano Fava ha assegnato il primo premio all’opera La Bruchessa di Viviana Rametta, che è entrata a far parte della Collezione Permanente MUBI-Museo in Biblio, presso la Biblioteca Arduino di Moncalieri.

In occasione della premiazione è stato presentato anche l’elaborato di un laboratorio a cui hanno partecipato gli alunni della classe 3b della Scuola Montessori di Moncalieri che si sono visti consegnare in regalo direttamente dall’Assessore alla Cultura Laura Pompeo e dall’attore Diego Casale un plotter da taglio che consentirà loro di creare nuove attività artistiche.

Esiti e contenuti della seconda edizione del LIVE ART@45°N saranno infine al centro, lunedì 26 giugno, della cerimonia ufficiale per la donazione dell’opera La Bruchessa alla biblioteca Arduino, dove troverà posto e sarà visitabile dal pubblico nella Collezione Permanente di Arte Pubblica della Città di Moncalieri. L’appuntamento è alle 17,30 in biblioteca (via Cavour 31) per la conferenza dedicata a L’arte che rigenera: dalla galleria commerciale alla biblioteca. Interverranno Luca Gamberoni, direttore del 45° Nord, la critica e curatrice d’arte Silvana Nota, l’artista e scrittore Osvaldo Neirotti (cofondatore di Go Art Factory), Emiliano Fava di Truly Design, Andrea Sammarco per Kiwi Events, l’autrice della Bruchessa Viviana Rametta e Assunta Natale, insegnante della scuola Montessori.

“La Street art si pone come un elemento “familiare” del paesaggio urbano e incide sulla sua estetica, unendo aspetti sociali, culturali ed artistici: con la rassegna LIVEART45°N Moncalieri gioca una carta di dialogo con una delle tendenze più promettenti dell'arte contemporanea e, cosa ancora più importante, con il mondo giovanile, ponendo al centro il tema della valorizzazione della sua creatività. Un progetto a cui va il nostro plauso anche perché fortemente improntato al coinvolgimento delle famiglie e della scuola, come attestato anche dal dono del plotter alla Montessori – sintetizza l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Sosteniamo convintamente le iniziative come questa che mirano a diffondere e radicare queste espressioni artistiche nel sentire comune, come elemento di crescita della comunità. Il fatto che la Bruchessa di Viviana Rametta, opera vincitrice di questa seconda edizione, entri a far parte della nostra Collezione permanente di arte pubblica, esposta nella biblioteca Arduino, è in questo senso un segnale di grande rilevanza”.