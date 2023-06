Stupinigi Sonic Park, il Comune di Nichelino cerca giovani per formare il team dei 'Cervi Sonici'

E' partito il conto alla rovescia per la nuova edizione di Stupinigi Sonic Park, che porterà nella Palazzina di Caccia artisti del calibro di Sting e Biagio Antonacci, solo per citare due tra i più importanti. Ed allora il Comune di Nichelino è a caccia di volontari e giovani per formare il team dei 'Cervi Sonici' per entrare a far parte dell'organizzazione e poter vivere un’esperienza unica.

Chi si può candidare e come

I sette concerti sono in programma dal 4 al 13 luglio 2023 e si cercano Giovani nichelinesi, con un’età compresa tra i 18 e 29 anni, per attività di #Accoglienza, #Informazione, #supportoOrganizzativo e 3 giovani nichelinesi, con un’età compresa tra i 25 e 29 anni, per attività di #coordinamento. E' necessario compilare il modulo online presente sul sito del Comune di Nichelino entro il 22 giugno.