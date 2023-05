Dai Simply Red ai Black Eyed Peas: Stupinigi si prepara ad accogliere la quinta edizione del Sonic Park

Il parco secolare della Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, torna a ospitare la rassegna estiva Sonic Park Stupinigi per la sua quinta edizione. L’evento musicale - che vede affiancarsi star internazionali come i Placebo, i Simply Red, Sting e i Black Eyed Peas a nomi della scena nazionale come Madame e Emis Killa - si svolgerà dal 4 al 13 luglio.

Interpol alle Ogr

In collaborazione con Ogr Torino inoltre gli Interpol saranno protagonisti il 26 giugno, aprendo così il calendario del Sonic Park. Una manifestazione che intende da un lato promuovere una realtà culturale importante quale la Palazzina di Caccia attraverso i grandi nomi della musica internazionale, ma al tempo stesso introdurre un modo di realizzare festival in linea con la sostenibilità e l’inclusività.

I numeri

“La nostra ambizione è quella di investire nella cultura - spiega il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo -. Questo progetto lo è perché coinvolge il territorio e una location straordinaria”. Un evento da oltre 2 milioni di euro come giro di affari. L’edizione del 2022, ha visto sul palco 10 artisti, con un’affluenza record di oltre 40 mila persone. Il 70% proveniente da Torino e provincia, mentre il 30% da fuori regione e fuori Italia. 66% visitato la palazzina di caccia.

Evento green

“Abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per l’ambiente con l’utilizzo di bicchieri di carta. Quest’anno facciamo un passo in più con EdilGreen che valuterà l’impatto ambientale dell’evento. Impatto che sarà compensato con l’avvito di progetti e borse di studio sulla città di Nichelino” confermano i produttori Fabio e Alessio Boasi di Fondazione Reverse.

Il calendario

Aprono il programma dei concerti i Simply Red il 4 luglio, si prosegue con Biagio Antonacci il 7 luglio. Poi ancora Madame, 8 luglio, Guè ed Emis Killa, 9 luglio, Placebo, 11 luglio, Sting, 12 luglio. Chiudono i Black Eyed Peas il 13 luglio.

Il festival si caratterizza anche quest’anno per la sua solidarietà. Parte dei proventi del Sonic Park andranno infatti alla Fondazione Ricerca Molinette ETS. Per info e programma: www.sonicparkfestival.it