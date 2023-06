Incidente sul lavoro a Cerrione, in ospedale un uomo caduto da una scala

Un 52enne originario del Torinese è stato coinvolto in un incidente sul lavoro a Cerrione

Incidente sul lavoro a Cerrione. È successo nella giornata di oggi, 17 giugno: stando alle prime ricostruzioni, un uomo di circa 52 anni, residente nel Torinese, è caduto da una scala telescopica mentre stava installando di un impianto di aereazione ed è rimasto ferito al volto e ai polsi.

Subito assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato inizialmente in codice giallo all'Ospedale degli Infermi di Ponderano. Poi, le sue condizioni si sarebbero aggravate ed è stato portato in elicottero al nosocomio di Novara per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri e il personal Spresal.