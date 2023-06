Il gruppo “La Spada nella Rocca” per la visita animata di Palazzo Cisterna e per il Palio di Ciriè

Nello stesso fine settimana in cui a Ciriè si svolge il Palio dei Borghi, Palazzo Cisterna ha ospitato oggi, in occasione della visita animata che si svolge una volta al mese nella sede aulica della Città metropolitana di Torino, il gruppo storico "La Spada nella Rocca", che rievoca i personaggi storici del Palio. A presentare il gruppo c’era l’assessora di Ciriè Barbara Re, che per molte edizioni del Palio ha impersonato la Marchesa.



È stata l’occasione per raccontare ai visitatori di Palazzo Cisterna il periodo a cavallo tra XIII e XIV secolo quando la Marchesa Margherita di Savoia regnò sulle castellanie di Ciriè, Caselle e Lanzo, e per invitarli a partecipare al Palio, uno degli eventi più attesi e importanti della Città di Ciriè che quest’anno festeggia i 30 anni dalla prima edizione. Nella giornata di domenica 18 giugno sarà possibile raggiungere Ciriè con una navetta gratuita messa a disposizione dalla Città metropolitana: partenza alle 14 da Torino (autostazione di Porta Susa) e ritorno da Ciriè alle 20 (piazzale Stazione).

La manifestazione, organizzata ogni due anni dall’Associazione La spada nella Rocca, che da tempo è iscritta nell’Albo dei Gruppi storici della Città metropolitana di Torino, coinvolge oltre 800 figuranti nel corteo storico e dà vita a un’appassionante tre giorni di rievocazioni medioevali e di tornei equestri, con i sei borghi cittadini che si sfidano in una città colorata e in festa.

Anche questa volta gli ambienti aulici di Palazzo Cisterna con i soffitti a cassettoni, gli stucchi dorati, le sete alle pareti hanno fatto da cornice a un evento pensato e organizzato per valorizzare la sede storica della Città metropolitana e per dare risalto alle tante realtà culturali che portano in scena tradizioni e costumi di un tempo.

Le visite animate a Palazzo Cisterna si fermano ora per la pausa estiva.