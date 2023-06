Meteo: settimana di caldo afoso in arrivo sulla provincia di Torino

L'alta pressione di origine nordafricana porterà un po' di caldo afoso fino a venerdì, tuttavia le nostre regioni si troveranno sul suo bordo nordoccidentale, dove permarranno condizioni più instabili. Ciò si traduce in rovesci o temporali sulle zone alpine nella seconda parte delle giornate.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a venerdì 23 giugno

Cielo in generale sereno o poco nuvoloso sulle pianure, nuvolosità più consistente sulle zone alpine con rovesci o temporali nelle ore pomeridiane o serali in particolare oggi su Alpi nordoccidentali e valle d'Aosta. Nei prossimi giorni la probabilità di fenomeni sarà piuttosto bassa, quindi al più si avrà qualche rovescio isolato. Aree di pianura escluse da fenomeni intensi se non isolati e del tutto casuali.

Temperature in aumento, con massime che saranno diffusamente oltre i 28 °C. Il picco del caldo sarà tra giovedì e venerdì con massime fino 32/33 °C, mentre in montagna cominceranno a scendere già da venerdì. Minime tra 19 e 22 °C.

La forte umidità presente, dovuta al lungo periodo piovoso appena passato, farà si che le temperature massime non si alzino troppo, ma al contempo renderà il caldo piuttosto afoso con rischi per colpi di calore tra giovedì e venerdì. Inoltre la ventilazione sarà assente o piuttosto debole e a regime di brezza, tranne sulle zone alpine dove potranno soffiare moderati venti sudoccidentali.

Da sabato 24 giugno

L'alta pressione sarà respinta verso sud già a partire da venerdì sera per l'arrivo di venti più freschi dal Nord Europa, che riporteranno le temperature sui valori più normali per il periodo, e sembra che la situazione rimarrà tale almeno per un bel po'. Al momento non sono previsti fenomeni di rilievo in accompagnamento all'aria fresca, ma ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

