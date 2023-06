Non solo Usa e San Francisco, con Cyber harbour Torino vuole essere la nuova culla della sicurezza digitale

Stimolare il dibattito, la collaborazione e le professionalità

"Vogliamo stimolare il tema, il partenariato e anche la professionalità su un tema fondamentale, ma su cui bisogna ancora maturare consapevolezza", dice Carlo Bozzoli, head of global digital solution Enel. "La difesa del perimetro di aziende nazionali come Enel deve essere percepita come un'occasione di business, ma anche di formazione di professionalità in cui altri Paesi sono più avanti".



"Abbiamo scelto Torino perchè qui abbiamo il nostro storico centro di cyber sicurezza, abbiamo le persone, le professionalità e ci sono grandi atenei", aggiunge Bozzoli. "Vogliamo dare al Paese un ruolo su questo tema. Ne abbiamo bisogno anche a livello di competenze e vogliamo aiutare il mondo dell'Università a creare percorsi specifici. Magari insieme ad altre aziende di altri settori che possano avere le stesse necessità. I mondi digitali sono iper convergenti e interconnessi e questo apre a nuovi rischi: per questo bisogna stimolare un'imprenditoria sul tema, anche giovanile, alimentando un habitat di start up come già accade nel resto del mondo. La barriera non è più tecnologica, ma culturale e di postura dei vertici aziendali".