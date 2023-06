Palazzo di Giustizia, la tecnologia è un miraggio: “Una sola aula con video collegamento”

“Questa è l’occasione per denunciare le condizioni in cui lavoriamo” ha detto la presidente, riferendosi al fatto che l’aula utilizzata oggi è l’unica in tutto il tribunale di Torino che dispone di un collegamento video. “C’è soltanto un’aula con il video collegamento: siamo costretti a prenotarla con largo anticipo e vorrei farvi vedere la situazione: questo processo ì l’occasione per denunciare tante cose”.