Ad agosto chiude la metropolitana di Torino. Pulizie straordinarie nelle stazioni

La metropolitana di Torino si ferma dal 7 agosto al 3 settembre per il rinnovo del sistema di segnalamento della marcia dei treni. Un intervento già iniziato lo scorso 2 maggio, quando la linea 1 ha iniziato a chiudere alle 22, con ultima partenza dai capolinea di Bengasi e Fermi alle 21.30.

Bus ogni 5 minuti

Durante lo stop nel cuore dell’estate Gtt garantirà un servizio sostitutivo con bus da 18 metri: i mezzi passeranno ogni 5 minuti. Le fermate dei pullman saranno quelle della metropolitana. E ad agosto, durante lo stop alla metro, saranno attuati interventi di pulizia approfondita in tutte le stazioni. A spiegarlo l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta in Sala Rossa, rispondendo ad un’interpellanza presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Interventi di pulizia nelle stazioni

Nel dettaglio all’interno delle stazioni verranno puliti i tunnel trasparenti all’interno dei quali si fermano i convogli, compresi i "tetti". Saranno poi lavate e smacchiate da eventuali graffiti le vetrate vicino ai tornelli, lungo le scale mobili e in pietra, così come quelle degli ascensori. Verranno sistemati poi i locali tecnici e i servizi igienici utilizzati dal personale. Previsti interventi analoghi anche all’esterno delle stazioni.

4 nuove stazioni fino a Cascine Vica

La migrazione del sistema di segnalamento da analogico a digitale consentirà, dal 2025, di inserire anche quattro nuovi convogli per la metropolitana. Mezzi che consentiranno di garantire l’attuale frequenza con l’estensione della linea fino a Cascine Vica. Sono infatti in corso gli interventi per prolungare di 3.4 chilometri l’attuale percorso della metro 1, che servirà i comuni di Collegno e Rivoli. Saranno realizzate quattro nuove stazioni: Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica. La fermata Certosa costituirà inoltre il nodo di interscambio con la stazione ferroviaria di Collegno, mentre a Cascine Vica sarà realizzato un parcheggio di interscambio con le auto private.