Askatasuna in aula, Max Casacci dei Subsonica: “Processo politico, si vuole colpire un simbolo”

“Questo è un processo politico”: a esprimersi così è Max Casacci, chiamato dalla difesa come testimone durante l'udienza odierna del processo per “associazione a delinquere” contro alcuni esponenti del centro sociale Askatasuna di Torino. Al processo ha testimoniato anche la consigliera regionale Francesca Frediani.

“Un processo politico”

Il chitarrista dei Subsonica ha espresso parole dure nei confronti del procedimento giudiziario: “Si vuole – ha dichiarato – colpire un simbolo, la cui magnitudo è stata amplificata dalla partecipazione alla lotta No Tav, individuato come target perché realtà vivacemente attiva a livello nazionale. Askatasuna esprime una connotazione talmente ampia di libertà da non intercettare le preferenze di alcune forze politiche, con un accanimento normativo senza precedenti: basti pensare alla legge anti-rave”.

L'importanza dei centri sociali

Da storico esponente della Torino underground e residente nel quartiere Vanchiglia, Casacci ha anche sottolineato l'importanza dei centri sociali: “Askatasuna – ha concluso - ha un valore culturale e di socialità che, in altri paesi come la Danimarca e la Germania, viene riconosciuto e protetto. Inoltre, sono vicini ai temi reali e quotidiani del territorio con azioni concrete e reali: durante la pandemia, ad esempio, sono stati tra i primi a fornire tamponi gratuiti, ma non vanno dimenticate nemmeno le attività come la palestra popolare o il doposcuola. Da molte famiglie, inoltre, vengono considerati e vissuti come presidi sicuri”.