Gelati PEPINO 1884 diventa Member dell’American Chamber of Commerce in Italy (AmCham)

Gelati PEPINO 1884 entra a fare parte, in qualità di Corporate Member, dell’American Chamber of Commerce in Italy (AmCham), la Camera di Commercio Americana in Italia, organizzazione privata senza scopo di lucro, affiliata alla Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, di cui fanno parte oltre tre milioni di imprese, e socio fondatore dell'European Council of American Chambers of Commerce, l'organismo che tutela il libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti.