Cellulare e caricabatterie scoperti nel carcere di Torino. E viene ferito il 18esimo agente da inizio 2023

Ma c'è di più. "Nella tarda mattinata sempre di ieri 21 giugno, alle 13 circa, presso le camere di sicurezza del Pala giustizia di Torino un detenuto italiano dopo essersi recato in bagno pretendeva di passeggiare nel corridoio delle camere di sicurezza. Poiché questo non era possibile, veniva invitato dal personale di polizia penitenziaria a rientrare in cella quando all’improvviso colpiva con un pugno un sovrintendente della polizia penitenziaria di servizio riempendolo di invettive di ogni genere".



Il sottufficiale, come riportano i sindacati di categoria, è stato curato presso l’Ospedale Maria Vittoria e dimesso con quattro giorni di prognosi. "Non possono ritardare ulteriormente urgenti provvedimenti a tutela dell’incolumità fisica del personale di polizia penitenziaria che subisce quotidianamente invettive e gratuite aggressioni nel silenzio più assordante dei vertici amministrativi del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria", conclude Beneduci.