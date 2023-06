"Dacci i soldi o ti bruciamo l'azienda": minacce di morte e pedinamenti per un milione di euro in bitcoin, due arresti

Volevano estorcergli un milione di euro con il ricatto, senza esitare di ricorrere a pedinamenti e minacce. Ma alla fine, un imprenditore della zona di Rivoli, si è rivolto ai carabinieri per denunciare la sua disavventura e le forze dell'ordine hannmo arrestato due persone, di 43 e 47 anni, con l'accusa di tentata estorsione aggravata.



L'imprenditore, che lavora nel settore dell’intermediazione finanziaria, era finito insieme alla sua famiglia nel mirino dei malintenzionati per una somma di circa un milione di euro, ma in Bitcoin.