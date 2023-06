Parlare di assistenza Vaillant Roma centro significa parlare alle centinaia e centinaia di migliaia di persone e forse milioni, che hanno in casa un dispositivo di questa azienda così riconosciuta e così famosa per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e anche di raffrescamento e in particolare parliamo anche di caldaie e di condizionatori.

Teniamo presente che ormai i consumatori pretendono tanto quando comprano un condizionatore o quando comprano una caldaia ben sapendo che la concorrenza è spietata,e ben sapendo che se non si trovano bene andranno da un'altra parte.

Questo è un bene perché spinge le aziende a migliorarsi per quanto riguarda la qualità dei dispositivi che vendono,e appunto per quanto riguarda anche la qualità dei servizi di assistenza post vendita che comunque sono ritenute molto importanti dalle persone, ed è anche giusto.

Questo perché giustamente una persona quando compra una caldaia e soprattutto se parliamo di una famiglia che non versa in buone condizioni economiche o compra un condizionatore sa benissimo che non può sbagliare l'investimento e quindi sa benissimo che l'assistenza clienti è fondamentale per poter stare tranquilli in tutto il ciclo di vita del condizionatore o della caldaia.

Teniamo presente che l'assistenza inizia già dall'installazione perché per esempio noi possiamo comprare una caldaia della Vaillant e poi ci verranno inviati i tecnici per installarla e per procedere con la cosiddetta prima accensione e con il collaudo che sono fondamentali per far partire la garanzia con l'azienda.

E comunque sono dei momenti importanti per iniziare bene questo percorso e per evitare che poi che la caldaia di turno abbia dei problemi subito dopo, perché poi è quello che succede con una cattiva installazione.

Oltre al fatto che soprattutto nel caso della caldaia non ci possiamo permettere una cattiva installazione e infatti i tecnici sono molto attenti a questo.

I servizi di assistenza Vaillant non deludono mai i loro clienti

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte difficilmente i tecnici che fanno parte dell'assistenza Vaillant deludono i loro clienti e anzi sono professionisti che svolgono questo lavoro con un grande senso del servizio, e sempre pronti per aiutare i loro clienti anche dando dei consigli quando vanno a trovarli per qualche motivo.

E quindi parliamo del caso in cui magari vengono a casa nostra perché devono fare un intervento di manutenzione ordinaria come quello del controllo emissioni inquinanti che tra l'altro è obbligatorio per legge e quando sono lì faranno un check up della caldaia per assicurarsi che tutto sia apposto e che non ci sia nessuna componente che vada sostituita perché ormai è usurata.

Quindi è chiaro che quando saranno lì noi possiamo chiedere loro tutto quello che ci interessa per quanto riguarda anche conoscere le funzioni della caldaia e conoscerle bene perché ormai i nuovi modelli sono iper tecnologici e hanno delle funzioni che possiamo sfruttare, come per esempio la possibilità di controllare a distanza la caldaia con una app scaricata sul telefono o sul tablet in poche parole.