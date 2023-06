Saluzzo: al Quartiere tutti pronti per "C’è Fermento" con venti birrifici e undici cucine di strada

LA BIRRA DI C’È FERMENTO

È partito il countdown anche per il percorso di avvicinamento che si svilupperà nelle settimane precedenti e che ha come punta di diamante la Birra CF 2023, creata appositamente per questa edizione.

Con l’organizzazione di C’è Fermento, è ormai diventata tradizione produrre una birra di territorio simbolica, la cui ricetta viene creata dai mastri birrai dei birrifici cuneesi partecipanti alla manifestazione. Per la tredicesima edizione, la Birra di CF è stata creata nel birrificio Troll, e ogni anno un nuovo birrificio sarà selezionato. Una birra che è dedicata alla filiera locale - sia i cereali, sia i luppoli provengono dalla provincia Granda - e compongono una birra non troppo alcolica ma profumata e caratteriale.

CHE COS’È C’È FERMENTO

Nell’edizione 2022 C’è Fermento ha richiamato oltre 20.000 persone in 4 giorni di Salone. Un appuntamento con una solida notorietà che, dopo oltre 10 anni di vita, sa coniugare al meglio alta qualità e convivialità all’interno di un’importante azione di promozione di un territorio, le Terre del Monviso, conosciuto anche per l’importante produzione di birra artigianale che lo caratterizza. Un Salone atteso e affermato nel panorama nazionale che, come ben sappiamo, negli ultimi mesi è cambiato radicalmente.

Una rassegna che, come affermato dagli operatori stessi, sa di cose buone: buone birre, buoni cibi di strada, incontri con esperti del settore, musica, novità, un vero invito il pubblico a un grande evento di socialità e incontro.

INFO PRATICHE

orari C’è Fermento 2023 giovedì 22 giugno: 18-00 venerdì 23 giugno: 18-01 sabato 24 giugno: 18-01 domenica 25 giugno: 18-00

Resta invariato l’ingresso gratuito al Salone, così come la formula di acquisto delle birre, esclusivamente tramite gettoni del valore di 2,50 euro l’uno.

Per poter degustare è necessario acquistare il nuovo bicchiere in vetro realizzato per l’edizione 2023, direttamente al salone dal costo di 6 euro. Al costo di 10 euro si potrà avere il bicchiere griffato con 2 gettoni.

http://cefermento.fondazionebertoni.it/ Facebook @cefermento.it

Instagram @cefermento