Fibra ottica a Cigliè: attivala con Isiline

Non solo provincia di Cuneo: con Isiline è possibile attivare la fibra ottica FTTH anche in provincia di Torino grazie all’opera di ampliamento della copertura portata avanti costantemente in tutto il Piemonte dal provider che ha sede a Saluzzo.

A Cigliè, infatti, sono 168 le unità immobiliari raggiunte dalla fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) e in cui è possibile raggiungere velocità di navigazione fino a 1 Gbps: privati, aziende, piccole e medie imprese possono accedere alla Banda Larga grazie all’innovativo servizio offerto da Isiline.

Terminati i lavori in strada, realizzati da Open Fiber, Isiline si occupa di collegare direttamente le unità immobiliari portando il cavo in fibra ottica fin dentro gli immobili e attivando il servizio grazie al supporto di installatori specializzati.

Decisamente più performante rispetto ai precedenti servizi di connettività, la fibra ottica è il miglior prodotto ad oggi disponibile sul mercato e garantisce affidabilità e velocità per usufruire di tutte le attività disponibili sul Web: streaming, download, navigazione sui Social e smart-working sono solo alcune delle attività che è possibile svolgere in sicurezza e velocità. Con la fibra ottica, infatti, le velocità di navigazione possono raggiungere i 1000 Mbps in download e i 300 Mbps in upload e permettere il download e l’upload anche di file molto pesanti.

Per richiedere l’attivazione bastano alcuni semplici passaggi: è possibile attivare la nuova linea direttamente al telefono al numero 0175/292929; in alternativa ci si può recare in uno dei negozi presenti a Carmagnola, Saluzzo, Cuneo e Fossano. Per chi lo desidera è anche possibile scegliere la propria offerta direttamente su shop.isiline.it.