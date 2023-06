Arrivare all'Aeroporto Torino Caselle: il nuovo servizio navetta Flibco

L'aeroporto di Torino Caselle può già da qualche giorno essere raggiunto in modo rapido e comodo grazie al nuovo servizio navetta firmato Flibco, azienda leader nel settore dei trasporti aeroportuali, attiva in svariati aeroporti europei.

L'inaugurazione del primo autobus diretto all’aeroporto di Torino Caselle ha avuto luogo il 15 di giugno attraverso un simbolico taglio del nastro; all'inaugurazione erano presenti il CEO di Flibco.com Tobias Stüber, il Country Manager di Flibco Italia Giuseppe Martino, l'Amministratore Delegato di Torino Airport e il Direttore Aeroportuale Nord Ovest di ENAC.

La nuova tratta consentirà ai viaggiatori in arrivo o in partenza di raggiungere in modo davvero rapido, comodo e conveniente l'aeroporto del capoluogo piemontese.

Dove acquistare i biglietti

Chi desidera utilizzare il nuovo collegamento, può acquistare i biglietti collegandosi al sito web Flibco.com oppure scaricando l'app dedicata. In alternativa, i viaggiatori in arrivo, diretti verso Torino centro, possono effettuare l'acquisto direttamente presso i desk situati in aeroporto.

Il viaggiatore che non fa in tempo a comprare i biglietti prima della partenza può, pagando un piccolo sovrapprezzo, acquistarli a bordo delle navette.

Il costo, decisamente competitivo, è pari a 6.99 euro per un viaggio singolo e a 9,98 euro per il biglietto di andata e ritorno.

Se per qualsiasi motivo si è costretti a rimandare il viaggio, è possibile cancellare e riprogrammare la prenotazione fino a 6 ore prima della partenza; in più, il biglietto è valido anche per il viaggio successivo rispetto a quello prenotato.

Quante corse al giorno e dove prendere il bus

La nuova linea prevede 40 corse al giorno, una ogni 30 minuti; il servizio copre quasi tutto l'arco della giornata, iniziando alle 3.30 del mattino e terminando a mezzanotte.

In soli 25 minuti, i viaggiatori potranno spostarsi da Torino centro all'aeroporto di Caselle utilizzando i confortevoli bus Flibco, caratterizzati da ampi spazi per gambe e bagagli, nonché dotati di passerelle per l'accesso di chi ha difficoltà di movimento e di wi-fi gratuito.

Le corse non prevedono al momento fermate intermedie; chi desidera utilizzare questo servizio navetta può salire a bordo esclusivamente presso l'autostazione situata in Corso Vittorio Emanuele II 131, davanti al Palagiustizia e a pochi minuti a piedi da Torino Porta Susa, una delle principali stazioni della città, oppure in aeroporto.

A Torino Caselle sono previste due differenti fermate per i bus in arrivo e per quelli in partenza; la fermata di arrivo è infatti posizionata nei pressi dell'ingresso delle partenze, mentre quella di partenza è a pochi passi dall'uscita degli arrivi.

Gli obiettivi futuri

Durante l'inaugurazione, Giuseppe Martino, soddisfatto dei risultati raggiunti dopo gli intensi mesi di lavoro, ha affermato che, tra gli obiettivi di Flibco Italia, rientra quello di attivare ulteriori servizi navetta che colleghino l'aeroporto di Torino Caselle con altre città del Piemonte e della Valle d'Aosta.

In più, è al vaglio la possibilità di aggiungere ulteriori fermate all'interno della città, in punti strategici, così da rendere il servizio ancora più comodo ed efficiente.