Fpt Industrial Torino: gli affari vanno bene, da luglio 200 lavoratori saranno stabilizzati

Qualcosa si muove, nella direzione giusta. Gli affari vanno bene, nello stabilimento di Fpt Industrial di Torino e così, a partire dal mese di luglio (dunque tra pochi giorni), saranno stabilizzati 200 lavoratori con un contratto a tempo indeterminato.



In dettaglio, si tratta di 150 addetti che firmeranno il nuovo contratto a breve, mentre altri 50 lo faranno ad ottobre. Dei primi 150, cento lavorano nell'area motori, mentre i rimanenti sono nell'area driveline. La comunicazione è stata ufficializzata questa mattina, in azienda, alla presenza delle rsa dello stabilimento e dei sindacati. Un incontro di monitoraggio già in calendario che ha portato buone nuove.



I volumi per il resto del 2023 sono confermati rispetto alle attese ed ecco che può scattare l'assunzione a tempo indeterminato per chi prima aveva un contratto a termine. "Non possiamo che esprimere soddisfazione - commenta Ugo Bolognesi, responsabile per gli stabilimenti Iveco di Fiom Cgil Torino - davanti a queste 200 stabilizzazioni. Un primo importante passo in avanti che conferma l'importanza del sito torinese di Fpt Industrial è stato fatto. L'inserimento di giovani stabilizzati getta le basi per il futuro dell'impianto mettendo al centro le lavoratrici e i lavoratori che in questi anni hanno ricoperto un ruolo fondamentale per i risultati dell'azienda".

Sergio Di Ruzza, coordinatore FPT per la Uilm di Torino, ha espresso a sua volta soddisfazione per le stabilizzazioni. "FPT Industrial è l'unica azienda che nell'area piemontese ha assunto 400 lavoratori in questa fase di transizione energetica e di incertezza rispetto al futuro. Accogliamo questa decisione con grande soddisfazione, è un risultato raggiunto anche grazie all'impegno e al senso di responsabilità dimostrato dai lavoratori".