Il piccolo supereroe Mirko non ce l'ha fatta, sconfitto a 7 anni da una rara forma di tumore

Purtroppo si sapeva da tempo che era una battaglia per la vita che non avrebbe mai vinto. Troppo rara e difficile da curare la forma di tumore, il sarcoma di Ewing, che lo aveva aggredito. Dalla scorsa notte il piccolo Mirko è diventato un angelo che vola nel cielo, sconfitto a 7 anni da un male subdolo e terribile.

L'emozione della mattinata del 2 giugno

La notizia è arrivata in queste ore attraverso i medici e la famiglia del piccolo, che per regalargli qualche ora di divertimento, sapendo che non sarebbe mai arrivato a festeggiare il suo prossimo compleanno, lo scorso 2 giugno aveva fatto radunare al Regina Margherita i suoi amatissimi supereroi Marvel, insieme a tanti bimbi e genitori, per una mattinata carica di emozione e lacrime.

I supereroi al Regina Margherita per Mirko

Da Spiderman a Batman, da Supermario a Hulk, in tanti avevano risposto all'appello dei genitori per regalare qualche momento di divertimento al piccolo Mirko. Alessio Delvai, papà del piccolo ricoverato, non smetteva di ringraziare: “Mirko era molto felice, sorpreso e commosso. Va benissimo cosi”.

La commozione e gioia di quella mattina sono diventate lacrime di infinita tristezza, quella che avvolge tutti coloro che avevano conosciuto il piccolo supereoe. E a poco serve sapere che non abbia sofferto, almeno nelle ultime ore. Ciao Mirko.