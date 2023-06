Tragedia in Valle di Susa: motociclista va a sbattere contro un muro della galleria e perde la vita

Ancora sangue sulle strade del torinese. Nella tarda mattinata di oggi, sabato 24 giugno, sulla statale 24 del Monginevro un motociclista ha perso la vita in un drammatico incidente.

Schianto violentissimo contro muro della galleria

Il centauro, che saliva da Susa in direzione di Oulx, ha perso il controllo della moto e si è schiantato violentemente contro il muro in una delle gallerie della strada statale. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto e se sia stata coinvolta anche una vettura nell'incidente.

Inutili tutti i soccorsi

Tempestivo quanto inutile l'intervento dei soccorsi e dei sanitari del 118: per l'uomo non vi è stato nulla da fare.

A causa dell’incidente si sono formate delle lunghe code sulla statale 24. Sulla dinamica dell'incidente ora indagano i carabinieri di Borgone di Susa.