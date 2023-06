Stasera i fuochi d'artificio in piazza Vittorio accendono San Giovanni: orari, controlli ed accesso

I fuochi d'artificio saranno accompagnati dalle colonne sonore dei film: Torino si prepara a festeggiare San Giovanni.

I fuochi d'artificio

Come da tradizione, il 24 giugno dalle 22.30 in piazza Vittorio Veneto e Gran Madre ci sarà il tradizionale spettacolo musicale e pirotecnico, rispettoso dell'impatto acustico ed ambientale.

Via i dehors e accessi contingentati

Dal punto di vista della sicurezza, i dehors verranno rimossi da piazza Vittorio, che verrà transennata per contingentare gli ingressi: al centro sarà previsto un corridoio per garantire una via di fuga. L’accesso a piazza Vittorio Veneto per lo spettacolo pirotecnico sarà consentito a un massimo di 61.000 persone. Il pubblico potrà accedere alla piazza a partire dalle 18 circa, attraverso una serie di varchi controllati da personale specializzato e posizionati su tutte le vie che portano in piazza. In via Bava all’angolo con via Matteo Pescatore e via Maria Vittoria angolo via Bonafous ci sarà l’ingresso per le persone con disabilità.

Stop alla vendita e consumo di bevande in vetro e lattine

Come di consueto, per i fuochi d'artificio è previsto lo stop alla vendita e al consumo di alcolici e bevande in vetro e lattine. Il divieto sarà in vigore dalle 15 del 24 giugno sino a tarda notte nell’area tra piazza Vittorio/Lungo Po Cadorna/la parte finale di via Po e zone limitrofe.

Stop alle auto per i fuochi d'artificio

Stop al traffico veicolare in occasione dello spettacolo pirotecnico. Il ponte della Gran Madre sarà chiuso alle macchine già delle 9 di mattina di sabato, mentre dalle 12 anche per i pedoni. A partire dalle 15 i mezzi non potranno transitare nell’area compresa tra corso San Maurizio, Lungo Po Diaz e Cadorna, corso Vittorio Emanuele e via Rossini. Divieto che dalle 18 si estenderà anche alla collina e pre-collina (corso Casale, via Villa della Regina, corso Moncalieri fino al ponte Umberto I). Nell’area vicino ai fuochi d’artificio è previsto anche lo stop alla sosta, con rimozione forzata.

Bus deviati

I bus che transitano nelle vie dello spettacolo pirotecnico subiranno alcune deviazioni. Il giorno di San Giovanni la metro sarà in servizio con un orario speciale, estendendo l’orario di chiusura all'una di notte. Sarà inoltre predisposto un servizio navetta di collegamento tra piazza Vittorio Veneto e piazza Gran Madre, dalle ore 9.00 alle ore 14.45, con partenza ogni 15 minuti. I dettagli con tutte le linee deviate sono disponibili sul sito GTT (www.gtt.to.it).

Piazza Vittorio Veneto: chiusura parcheggio sotterraneo, sospensione servizio TAXI, bike sharing e noleggio monopattini

Il parcheggio sotterraneo di piazza Vittorio Veneto resterà chiuso a partire dalle 9 di sabato. Dalle ore 6 del 24 giugno alle ore 5 del 25 giugno sarà sospesa l’area destinata ai TAXI nell’esedra sud di piazza Vittorio Veneto. Entro sabato a mezzogiorno verrà inoltre effettuata la rimozione temporanea dei mezzi di bike sharing e noleggio monopattini elettrici presenti in piazza.

La fanfara e i gruppi storici

Nel ricco calendario di appuntamenti previsti per sabato 24 giugno si potrà assistere alla parata di carrozze storiche trainate da cavalli - con partenza alle 15 dai Giardini Reali bassi - e alla sfilata di auto storiche che accenderanno i motori alle 16 in via Po per percorrere le strade del centro cittadino.

In programma anche la sfilata e il concerto della Fanfara dei Bersaglieri e la “ScorriBanda” di San Giovanni, un’esibizione di tre bande musicali che da piazza Statuto raggiungeranno piazza Castello per un unico concerto a formazioni riunite. Una sfilata di gruppi storici musicali, nell’ambito della Festa Europea della Musica 2023, anticiperà i fuochi artificiali, con partenza da corso Cairoli alle 21.