Collegno, una donna muore nell'incendio del suo appartamento al terzo piano

Tragedia questo pomeriggio a Collegno. Una donna è morta nell'incendio del suo appartamento, al terzo piano di un palazzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari e i carabinieri. Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto.

Inutili i soccorsi

L'allarme è scattato intorno alle 16 in via La Pira 4, purtroppo quando all'interno della casa sono arrivati i soccorritori, per la donna, 55 anni, non c'era più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe morta per le esalazioni da monossido di carbonio.