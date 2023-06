Ferrante Aporti, incidente per un agente del carcere minorile: rischia di perdere due dita

"Fatti come quello di ieri dimostrano il rischio costante per chi opera e vive nelle strutture penitenziarie per minori - dice il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci - e quella dell’IPM di Torino è una delle peggiori situazioni sul territorio nazionale, laddove alle frequenti intemperanze nella locale popolazione detenuta si associa la generale ingovernabilità della struttura anche conseguente ad una carenza nell’organico di Polizia penitenziaria non inferiore alle 15 unità. Risulta, pertanto, della massima urgenza che la politica e le autorità amministrative del DGMC intervengano immediatamente e prima che accada l’irreparabile".

Intossicati al carcere delle Vallette

Sono una decina gli agenti del Carcere Lorusso Cotugno che venerdì scorso sono rimasti intossicati dopo aver cenato alla mesa dell’istituto. Gli operatori sono stati subito portati in pronto soccorso all’ospedale Maria Vittoria dove hanno ricevuto le cure mediche.

“Come organizzazione sindacale - scrivono in una nota dall’Osapp, che ha denunciato l’episodio - chiediamo l’intervento di tutte le autorità. Affinché verifichino capillarmente sia le condizioni igieniche di tutti i locali che soprattutto le modalità di conservazione del cibo per tutelare l’incolumità fisica di tutti i gli avventori. Invitiamo tutte le autorità a recarsi a sorpresa e fruire, specie la sera, della cena al fine di appurare la qualità infima che viene somministrata nella mensa obbligatoria di servizio al personale di Polizia Penitenziaria. Chiediamo che vengano applicate alla ditta, dopo averne verificata la responsabilità, tutte le penalità previste dal contratto per aver messo a repentaglio l’incolumità fisica di tutti gli avventori”.