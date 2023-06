Parco Dora si prepara per i dieci anni di Kappa FuturFestival: attese oltre 90 mila presenze

Negli ex spazi industriali Spina 3, il Parco Dora si prepara per accogliere la decima edizione del Kappa Futur Festival.

Tra allestimenti e prove audio, l'area è praticamente pronta per ospitare le oltre 90 mila presenze attese quest'anno da 110 nazioni (l'anno scorso erano circa 80 mila, ndr). Un dato che si prospetta quindi superare i biglietti staccati nel 2022, quando gli ingressi furono già oltre 70 mila.

L'evento di musica elettronica e techno si svolgerà dal 30 giugno al 2 luglio nella nuova formula adottata dall'anno scorso di tre giorni. Tre giorni in cui si alterneranno sui cinque palchi deejay di fama internazionale: dai Major Lazer, passando per gli Sweedish House Mafia, Carl Cox, Peggy Gou, fino a Fatboy Slim e Tales of us.

Tra le novità di quest'anno il palco Kosmo realizzato da Marinella Senatore. Una struttura luminosa pensata appositamente per il festival dall'artista che per la prima volta ha creato un'installazione ad hoc per un festival musicale in Europa. "Dance first, think later" è la scritta che campeggia sopra il palco riprendendo una celebre frase di Samuel Beckett, utilizzata già diverse volte da Marinella Senatore. Questo palco insieme al Voyager Stage sono le grandi novità di quest'anno e che ospiteranno la musica elettronica sperimentale. Gli altri tre main stage saranno dedicati agli ospiti più attesi.

Il suono, che come ogni anno è fonte di contestazione da parte di alcuni residenti rappresentati dal Comitato Dora Spina 3, sarà contenuto e indirizzato verso la platea grazie alle casse di ultima generazione e al lavoro degli ingegneri del Kappa. I primi soundcheck saranno giovedì.

Anche quest'anno è atteso l'arrivo dei fotografi Oliviero Toscani e Massimo Vitali che utilizzeranno lo scenario del festival per la loro arte, così come il regista Davide Ferrario, già ospite della kermesse musicale nel 2014.

Tre gli afterparties in programma dopo che da mezzogiorno a mezzanotte, il Parco Dora spegnerà le luci e la musica.

"Quello che manca ancora e che sogno - spiega il patron del Kappa Futur Festival, Maurizio Vitale - è un evento diffuso su tutto il territorio, tra club, durante i giorni del Festival. Una sorta di Kappa Futur Festival Off".

"Per i dieci anni abbiamo pensato a un festival con più deejay, miglior cibo, cinque stage e un miglior sistema audio. Siamo pronti per accogliere il pubblico".

Per info: https://kappafuturfestival.it/