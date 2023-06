A Torino arrivano i negozi di vicinato targati Nova Coop. Il cibo inveduto donato ai più poveri

2.8 mln di investimenti

"Dopo pandemia riscoperta di formati più piccoli"

Centrale poi, come ha chiarito il presidente, " l'elemento di vicinanza ". I due punti vendita torinesi sono infatti collocati in zone densamente frequentate, sia dal punto di vista residenziale che commerciale. Con forte passaggio pedonale e vicinanza a fermate metro e bus. " Abbiamo fatto la scelta di sperimentare l'ingresso in un format che all'inizio avevamo escluso " ha concluso Dalle Rive.

2.500 referenze

In termini di assortimento, ogni punto vendita avrà 2.500 referenze, soprattutto legate al consumo alimentare con prodotti freschi, secchi e surgelati. Disponibile poi il pane di giornata con lievito madre, così come prodotti per la pulizia della casa e l'igiene personale.

E anche i nuovi punti vendita InCoop aderiscono al programma di contrasto alla povertà alimentare "Buon Fine". I prodotti alimentari prossimi alla scadenza o con confezioni rovinate ma integre saranno distribuiti alle onlus del territorio.

In corso Inghilterra il cibo verrà ritirato dall'Arci-progetto Fooding per essere destinate al nuovo Frigo di quartiere collocato al Centro anziani "Edera" di via Pilo. In via Madama Cristina il ritiro sarà a cura della Casa del Quartiere di San Salvario in via Morgari, dove verrà installato un ulteriore Frigo di quartiere.