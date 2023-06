La Città metropolitana cerca un gestore per il bar di Palazzo Inghilterra

Dopo tre anni di stop causati da pandemia e lock down, la Città metropolitana di Torino intende riaprire il bar interno alla sede di corso Inghilterra 7 e lancia una manifestazione d'interesse per individuare un operatore a cui affidare in concessione - per 3 anni rinnovabili per altri 2 - il servizio di bar tavola fredda, senza uso cucina.

Chi si aggiudicherà il servizio avrà anche l'esclusiva per i catering dei convegni organizzati a Palazzo Inghilterra, dove lavorano in media 500 dipendenti ogni giorno.

L’importo annuale del canone di concessione a gara sarà di 24mila euro al netto dell'IVA e non comprenderà le spese relative alle utenze.