Marchi e Ambrogio (FdI) contro il progetto di Renken Onlus: "Scure della cancel culture sul Valentino"

Paola Ambrogio, Senatrice di Fratelli d’Italia e Claretta Marchi, Consigliera della Circoscrizione 8 si scagliano contro il progetto "Decolonize you District" della Renken Onlus presentato per ottenere contributi dalla stessa Circoscrizione: “Quello che poteva passare come uno dei tanti progetti rivolti agli enti locali si è rivelato essere in realtà un tentativo di riscrivere la storia, persino del Parco del Valentino, a spese dei contribuenti torinesi, che - nel caso il progetto venisse accolto - si troverebbero a finanziare la macchina della cancel culture nella propria città e nei propri quartieri!”, afferma Paola Ambrogio.