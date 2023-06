Dal 3 luglio riapre al traffico la Strada Provinciale dell'Assietta: i dettagli

Lunedì 3 luglio sarà interamente riaperta al traffico motorizzato la Strada Provinciale 173 dell’Assietta , sterrata da Pian dell'Alpe a Sestriere. La chiusura al traffico motorizzato dalle 9 alle 17 dal km 6+900 (Colle Basset) al km 36 (Pian dell’Alpe ) è fissata anche quest’anno nelle giornate di mercoledì e sabato nei mesi di luglio e agosto, a partire da sabato 1° luglio , giornata in cui la SP 173 sarà percorribile solo a piedi e in bicicletta . La Strada dell’Assietta resterà chiusa ai mezzi motorizzati anche domenica 2 luglio in occasione dell'Assietta Legend, corsa ciclistica in mountain bike con partenza e arrivo a Sestriere . L’apertura estiva terminerà il 31 ottobre, salvo un anticipo della chiusura invernale in caso di nevicate precoci in alta quota.

Lo stop ai mezzi motorizzati non sarà in vigore sabato 15 luglio , per agevolare gli organizzatori della Festa del Piemonte al Colle dell'Assietta. Nella giornata clou della manifestazione, domenica 16 luglio , sarà in vigore la circolazione a senso unico in salita dalle 6 alle 12 da Pian dell’Alpe (km 34, incrocio con la strada comunale per Balboutet di Usseaux) al Colle dell’Assietta (km 22+750) . Dalle 14 alle 18 nello stesso tratto della Provinciale 173 sarà istituita la circolazione a senso unico in discesa dal Colle dell’Assietta a Pian dell’Alpe .

Ricapitolando: la chiusura della Strada Provinciale 173 dell’Assietta a l traffico motorizzato dalle 9 alle 17 dal km 6+900 (Colle Basset) al km 36 (Pian dell’Alpe ) sarà in vigore nelle giornate di sabato 1° luglio, domenica 2 luglio, mercoledi 5 luglio, sabato 8 luglio, mercoledi 12 luglio, mercoledì 19 luglio, sabato 22 luglio, mercoledi 26 luglio, sabato 29 luglio, mercoledi 2 agosto, sabato 5 agosto, mercoledi 9 agosto, sabato 12 agosto, mercoledi 16 agosto, sabato 19 agosto, mercoledi 23 agosto, sabato 26 agosto e mercoledi 30 agosto.

Sulla Provinciale 173 sono in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h, il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e ai veicoli di larghezza superiore a 2 metri, il divieto di sorpasso e di sosta al di fuori dei parcheggi. La chiusura invernale dal km. 6+900 al km 36 è prevista dal 1° novembre al 30 giugno di ogni anno , salvo variazioni dovute alle condizioni della strada e/o alla necessità di effettuare lavori di manutenzione.

LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Anche dopo la riapertura al traffico, il lavoro dei cantonieri del Circolo di Perosa Argentina e degli operatori del Centro mezzi meccanici della Città metropolitana per la manutenzione estiva dell’arteria proseguirà. Attraversando versanti scoscesi a quote superiori ai 2.000 metri, la strada necessita ogni anno di interventi per la rimozione di slavine, massi e pietrisco, la risistemazione della segnaletica verticale danneggiata dalle nevicate e dalle slavine e, quando necessario, il rifacimento di muri di sostegno a valle e di contenimento a monte della carreggiata. Tutti gli anni la prima fase delle operazioni consente di disporre di un quadro complessivo della percorribilità dei 36 chilometri interamente sterrati della Provinciale 173, di cui circa 7 di competenza del Comune di Sestriere e 29 della Città Metropolitana. Quest’anno lo sgombero della neve è stato soprattutto necessario nella zona del Monte Genevris, la cui quota di 2536 metri sul livello del mare consente al manto nevoso di conservarsi sino a giugno. A complicare il lavoro state le intense e persistenti piogge dei mesi di maggio e giugno, che hanno rallentato l’asciugamento e il compattamento del fondo sterrato. Come sempre, nelle zone liberate dalla neve è stato necessario attendere qualche giorno per consentire lo scioglimento dello zoccolo di ghiaccio presente sulla sede viabile, prima di iniziare i lavori di finitura eseguiti con una pala cingolata del Centro mezzi meccanici della Città Metropolitana. Si è proceduto alla ricarica del piano viabile con la stesa di materiale stabilizzato sulle zone con maggiori depressioni o con la massicciata esposta e al livellamento della sede viabile dove il materiale già presente può essere semplicemente risagomato e compattato. Nel corso della prima settimana di apertura al transito sarà ancora presente lungo il tracciato della Provinciale 173 una piccola macchina operatrice con retroescavatore che, senza ostacolare la circolazione veicolare, provvederà a risagomare cunette e scarpate in alcuni tratti particolari, al fine di ottenere una corretta regimazione delle acque durante i temporali estivi.

In aggiunta alla manutenzione ordinaria, quest'anno si stanno realizzando interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito di un più ampio progetto che interessa la Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre, la 173 dell’Assietta e la strada militare per Conca Cialancia, finanziato con i proventi dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni per impianti idroelettrici presenti nel territorio, per un importo complessivo di quasi 600.000,00 Euro. Gli interventi previsti consistono nella pulizia o sostituzione di attraversamenti, nel ripristino o nella realizzazione ex novo di muretti a secco, gabbionate o scogliere, nella riprofilatura di fossi e cunette, nella ricarica e ripristino del piano viabile, con la fornitura, la stesa e la rullatura di materiale misto naturale stabilizzato.