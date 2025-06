Luserna San Giovanni: al via l’asfaltatura della strada dell’ecoisola

È in arrivo l’asfalto per la strada dell’ecoisola di Luserna San Giovanni che dalla strada provinciale 161 arriva fino a corso Matteotti. La partenza del cantiere per il nuovo manto stradale è prevista per mercoledì 25 giugno: “È stato necessario attendere fino a questo momento perché Terna Rete Italia Spa doveva terminare i lavori di interramento dell’elettrodotto aereo” sottolinea il comandante della Polizia locale di Luserna San Giovanni, Massimo Chiarbonello.

La strada non sarà completamente chiusa e verrà garantito l’accesso all’ecoisola e al gommista vicino a corso Matteotti: “L’asfaltatura verrà realizzata a tratti alternati per consentire comunque la circolazione – continua Chiarbonello –. La segnaletica che verrà posizionata sul momento indicherà chiaramente dove passare”.

I lavori, a carico di Terna, dovrebbero durare una settimana.