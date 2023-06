Uno "scatto" per il rilancio di Porta Susa: nella primavera 2024 il 1° Torino Foto Festival

Uno "scatto" per il rilancio della stazione di Porta Susa. Dal 2 maggio al 2 giugno 2024 si svolgerà EXPOSED. Torino Foto Festival, il nuovo Festival Internazionale di Fotografia con mostre temporanee, una fiera specializzata, attività didattiche, incontri ed eventi off. Questa prima edizione si intitolerà "New Landscapes-Nuovi Paesaggi" e comprenderà 15 esposizioni, in 15 sedi, con un unico cartellone di iniziative dedicato alla fotografia.

Rendere viva Porta Susa

E uno dei luoghi di EXPOSED promette di essere lo scalo ferroviario della zona ovest. "Oggi Porta Susa - ha spiegato l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia - è un luogo vuoto, che vorrebbe essere vivo. Stiamo colloquiando con Ferrovie e Grandi Stazioni su come utilizzare questo spazio. Di idee ne abbiamo tremila, dobbiamo vedere in che modo ed aree utilizzare". Accanto ci saranno location come GAM, MAO, Palazzo Madama, CAMERA, Castello di Rivoli, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Museo Egizio e Museo del Cinema. Bando da 20mila euro

Altro elemento centrale di Torino Foto Festival sarà l'istituzione di un'importante committenza artistica assegnata su open call internazionale. Già a partire da quest'anno ci sarà un bando rivolto ad artisti curatori internazionali selezionerà un artista a cui verrà commissioniata un'opera sul paesaggio in Piemonte, con un premio di 20mila euro e la produzione di una mostra nel 2024.

I costi

La Direzione Artistica è stata affidata a Menno Liauw e Salvatore Vitale, rispettivamente Direttore e Direttore Artistico di FUTURES, piattaforma internazionale che comprende 19 importanti istituzioni artistiche europee. Il compenso per le due figure è di 50mila euro, per un budget complessivo del Festival da 800mila euro. Soldi che verranno in parte recuperati tramite sponsor e i biglietti di ingresso ai vari eventi e mostre.

Il lancio ad Arles

Aspettando la prima edizione, EXPOSED verrà presentato e coinvolto il 7 luglio a "Les Rencontres d'Arles", uno dei principali festival internazionali di fotografia. A metà settembre verrà lanciata l'open call internazionale, mentre ad ottobre 2023 Torino Foto Festival sarà al CAPA CENTER BUDAPEST con un evento di presentazione.

La curiosità