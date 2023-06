A Torino 60mila diabetici. Al Parco Dora e Ruffini si cammina per curare la malattia

In Italia ci sono 4 milioni di diabetici. A Torino sono ben 60mila: il 7% dei residenti sotto la Mole ha questa malattia. E accanto alla terapia farmacologica, sono due le medicine essenziali: il movimento e la corretta alimentazione. Partendo da questa constatazione, l'Endocrinologia dell'ASL Città di Torino ha promosso e strutturato, in collaborazione con la FAND, con il supporto di Novo Nordisk, di MAP Italia e dell’ASD Camminatorino, due gruppi di cammino dentro parco Ruffini e parco Dora per facilitare la attività fisica dei pazienti diabetici.

Fitwalking a Parco Dora e Ruffini Testimonial del progetto è il pluricampione olimpico e mondiale di marcia Maurizio Damilano che ha dato vita alla disciplina del fitwalking, diffusa in tutta Italia. "Una tecnica semplice, - spiega lo sportivo - ma indispensabile per trasformare il normale camminare in forma sportiva e adatta a tutti". A Parco Dora l'appuntamento è tutti i giovedì dalle 10.30 alle 11.30 con partenza davanti al Museo A come Ambiente, mentre al Ruffini tutti i martedì dalle 16 alle 17 con appuntamento davanti al centro sportivo Primo Nebiolo. Dopo lo stop estivo, i gruppi al momento di circa 15 malati ciascuno, riprenderanno l'attività.

"Serve prevenzione"

"Noi - spiega Cesare Muratore - vicepresidente della FAND Torino nata nel 2019 - vogliamo aiutare le persone con diabete: il loro stato di salute, se gestito in modo adeguato, non comporta nessuno problema. Laddove ci dovesse essere disattenzione sull'attività fisica o sull'alimentazione si rischierebbero problemi". "Per i diabeteci muoversi ed alimentarsi in modo corretto sono due gambe di uno sgabello a tre. È essenziale sollecitare le istituzioni perché si trovino opportunità di intervento preventivo della patologia".

