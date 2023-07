Non solo scongelare e riscaldare i cibi: gli usi del forno a microonde che non ti aspetti

Hai sempre usato il forno a microonde per scongelare i tuoi cibi o per scaldarli? Nulla di più sbagliato! O meglio: il microonde serve anche a questo, ma è in grado di fare moltissimo altro. Specialmente se scegli un modello all’avanguardia e ricco di funzioni, come i forni microonde da incasso Siemens.

La loro tecnologia cookControl offre 10 programmi automatici per una cottura semplice ed eccellente. E, se scegli un modello con piastra a nido d’ape nella parte superiore della cavità, puoi gratinare i tuoi cibi come se usassi la funzione grill del forno.

Il tutto, a fronte della più elevata facilità di pulizia: la tecnologia humidClean consente di ottenere un forno perfettamente pulito aggiungendo solo una goccia di detersivo per piatti e una tazza d'acqua. Imposti il programma di pulizia e lasci che il microonde faccia il resto, per poi rimuovere lo sporco assorbito dal vapore con un panno morbido.

Tostare semi e frutta secca

Pinoli, nocciole, noci, mandorle e semi di sesamo: tostandoli, semi e frutta secca sprigionano tutti i loro aromi e diventano ancora più croccanti. Mettili in una ciotola poco profonda o in una tortiera di vetro in uno strato sottile e uniforme, posizionali nel forno a microonde e tostali a 800W per due minuti.

Sciogliere o temperare il cioccolato

Spezzetta il cioccolato in una ciotola adatta al forno a microonde, e aziona l’elettrodomestico per 60 secondi a 1000 W. Lascia riposare mezzo minuto e poi riaccendilo a 1000W per 30 secondi. In alternativa, fai tre cicli da 650 W. In questo modo si scioglierà alla perfezione. Per temperarlo, prendi i ⅔ del cioccolato e mettilo nella ciotola: inforna a 500W, mescolando ogni 30 secondi in modo che si sciolga lentamente senza mai superare i 45°C. Incorpora dunque il cioccolato rimasto (⅓) e mescola fino a che la temperatura arriva a 31°C.

Cuocere le pannocchie

Hai raccolto delle pannocchie in un campo, ma non hai il barbecue per grigliarle? Usa il forno a microonde! Togli le foglie più esterne e cuoci alla massima potenza per 4-5 minuti (7 se le pannocchie sono due). I chicchi saranno croccanti e tostati!

Essiccare le erbe aromatiche

Sul piatto del microonde, oppure su un foglio di carta da forno, disponi in un solo strato le erbe aromatiche appena raccolte. Lasciale cuocere per tre minuti a 700W. Riponi le foglie così essiccate in un contenitore a chiusura ermetica, e preparati ad utilizzarle al bisogno!

Disidratare la scorza degli agrumi

Con un pelapatate, rimuovi le strisce di scorza di agrumi, evitando la parte bianca. Posiziona le strisce così ottenute su un piatto foderato di carta assorbente. Accendi il microonde a piena potenza per 2 o 3 minuti, lascia raffreddare, e conservarle in un contenitore ermetico fino a quando vorrai utilizzarle.

Caramellare lo zucchero

Metti in un recipiente di vetro o in pyrex di medie dimensioni 110 grammi di zucchero, un cucchiaio di acqua e un cucchiaino di succo di limone. Cuoci al microonde a potenza massima, fino al bollore. Lo sciroppo è pronto quando la sua tonalità è ambrata, tendente allo scuro.

Friggere lo scalogno

Metti tre scalogni, sbucciati e affettati sottili, in una ciotola media con ½ tazza di olio. Accendi il forno a microonde a piena potenza per cinque minuti. Mescola e riaccendi il forno per due minuti. Ripeti mescolatura e cottura ogni due minuti fino a quando lo scalogno inizia a dorare (da 4 a 6 minuti) e poi ogni 30 secondi quando è completamente dorato (massimo due minuti).

Cuocere le verdure al vapore

Le verdure possono essere cotte al vapore utilizzando il forno a microonde, in modo molto semplice. Disponi le verdure in un unico strato su un piatto adatto al microonde, quindi copri il piatto con tre strati di carta assorbente umida. Cuoci le verdure coperte per 2-6 minuti fino a quando avranno raggiunto la consistenza desiderata.

Sbucciare l’aglio

Metti nel forno a microonde una testa d’aglio per 20 secondi, e separa poi gli spicchi. Il vapore del forno a microonde rompe il legame tra l’aglio e le sue bucce, rendendo l’operazione decisamente più semplice.

Con un forno a microonde, dunque, puoi realmente semplificarti la vita. L’importante è scegliere un modello performante, semplice da usare e facile da pulire.