Paolo Romano confermato alla presidenza di Smat per altri tre anni

Confermati alla guida dell’azienda per i prossimi tre anni il Presidente, Paolo Romano , e l’Amministratore delegato, Armando Quazzo . In consiglio riconfermata Cristina Tumiatti e due nuovi ingressi: Monica Cerutti e Enzo La Volta .

“Il rapporto con il territorio servito si dimostra strategico e consente una diminuzione dei costi del servizio idrico per le attività sociali dei Comuni per un importo di oltre 5,7 milioni, interamente coperto da SMAT che, unito agli utili, comporta per i Comuni un beneficio economico di 13,6 milioni”, evidenzia il Presidente SMAT, Paolo Romano.

Il prestito obbligazionario non convertibile di 135 milioni di euro ha una durata settennale, scadrebbe quindi ad aprile del 2024. I Soci hanno approvato l’estensione per un periodo non superiore a 10 anni. Il prestito sarà rinegoziato ai valori di mercato mantenendo il regime di non convertibilità delle obbligazioni. “Tutto questo - sottolinea l’Amministratore delegato SMAT, Armando Quazzo, - permetterà di sostenere il piano degli investimenti dell’azienda garantendo la realizzazione di opere significative per i territori e gli utenti, senza chiedere fondi o garanzia ai Comuni Soci”.