Tintarella: i prodotti immancabili per affrontare serenamente l'esposizione al sole

Con l'arrivo dell'estate, è fondamentale iniziare a riflettere sui prodotti giusti per proteggere la pelle dai danni dei raggi UV e per esaltare l'abbronzatura. A prescindere dalla scelta del mare piuttosto che della montagna per le vacanze, è necessario avere sempre con sé il beauty con gli alleati giusti per il benessere della pelle sotto al sole. Quali sono gli imprescindibili? Innanzitutto la crema viso (piccola parentesi: per il contorno occhi, data la delicatezza massima della zona, bisogna usare un prodotto diverso rispetto a quello scelto per il resto del volto).

Un aspetto importante da ricordare riguarda la specificità: la crema solare corpo non è adatta a proteggere la pelle del viso dai raggi UVA e UVB. Serve un prodotto ad hoc, pena il rischio di avere a che fare con problematiche estetiche come la formazione dei comedoni. La crema solare per il viso deve essere caratterizzata dal giusto SPF (fattore di protezione solare). Chi ha i capelli e la pelle chiara, peculiarità tipiche del fototipo 1, dovrebbe orientarsi verso prodotti con SPF 50+.

Con i capelli castani o biondi e la pelle chiara - situazione che contraddistingue di frequente il fototipo 2 - può andare bene un SPF pari a 25. Nei casi in cui, invece, la pelle è olivastra o tendente allo scuro, ci si può orientare, invece, verso creme con SPF compreso fra 10 e 6.

Un consiglio utile per ottimizzare il livello di idratazione della pelle in estate prevede il fatto di scegliere una crema protettiva per il viso addizionata con acido ialuronico, componente fondamentale dei tessuti connettivi umani noto per la sua capacità di richiamare acqua all'epidermide.

Quando si passano in rassegna i migliori prodotti cosmetici solari - per conciliare risparmio e qualità, si possono considerare, per gli acquisti, e-farmacie famose e apprezzate come Farma27 - in vista della preparazione del beauty per le vacanze, non bisogna assolutamente dimenticare la base trucco con protezione solare, ideale per esempio, per momenti come gli aperitivi in riva al mare, ma anche per le serate di relax in città.

Anche le labbra devono essere protette durante l'esposizione solare, un fattore che compromette fortemente il loro livello di idratazione e aumenta il rischio di scottature.

Per evitare queste fastidiose conseguenze, è importantissimo, quando si mette a punto il contenuto del beauty da portare in valigia, includere pure un burrocacao con SPF.

Nelle righe precedenti abbiamo fatto cenno alla crema solare corpo, prodotto immancabile in estate (al mare e non solo). Oltre alla scelta del giusto SPF, è cruciale il focus sull'applicazione. Per permettere al prodotto di svolgere al meglio la sua funzione, è essenziale applicarlo una ventina di minuti prima di esporsi al sole. La crema solare corpo va applicata pure dopo i bagni in mare. In generale, al di là del contatto con l'acqua, è bene rimetterla ogni due ore circa.

Il sogno di tantissime persone dopo le vacanze estive è tornare in città con un'abbronzatura invidiabile. Per avere maggiori chance di ottenere questo risultato, è essenziale portare con sé, a prescindere dalla meta scelta per le vacanze, un doposole di qualità. Lo scopo di questo prodotto è quello di ristabilire l'equilibrio idrico dell'epidermide, aspetto nodale per la bellezza della pelle e il mantenimento dell'abbronzatura.