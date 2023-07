Delirio da Kappa Futur Festival: piazza Baldissera in tilt, code chilometriche

Forse era prevedibile, inevitabile. E’ bastato un grande evento come il Kappa Futur Festival per mandare in tilt il traffico nei pressi del Parco Dora. E dove si registrano i disagi maggiori? In piazza Baldissera, ovviamente.

Sia chiaro, nessuna "colpa" da scaricare sull'evento ma la presenza di migliaia di giovani al Parco Dora, unita al maltempo improvviso, ha creato una sorta di imbuto nei pressi della piazza. Il risultato? Auto ferme, clacson e code chilometriche.

“Un grande evento porta anche questo, ovviamente. Il traffico intenso in corso Venezia e in tutte le diramazioni, è una conseguenza di uno snodo stradale pensato male e realizzato peggio” attaccano Carmela Ventra e Alfredo Ballatore (Fdi). Il consiglio è quindi quello di scegliere percorsi alternativi per non peggiorare l’ingorgo o rimanere intrappolati nel traffico. “Da anni chiediamo il sottopasso, l’unica vera soluzione per piazza Baldissera. In attesa dell’intervento annunciato dal Comune, i cittadini continuano a subire disagi e a rimanere fermi in coda” concludono Ventra e Ballatore.