Il lancio di Euclid è riuscito perfettamente: anche Torino vola in orbita alla ricerca della materia oscura

Dopo tanta attesa anche Torino è volata in orbita insieme ad Euclid, la missione scientifica dell'Esa (Agenzia spaziale europea) che vede Thales Alenia Space principale protagonista.

Accanto all'Agenzia italiana, anche quella francese e quella britannica hanno dato il loro contributo per la buona riuscita della missione. Euclid è stato lanciato a bordo di un veicolo SpaceX Falcon 9 da Cape Canaveral, in Florida.

Sei anni di missione

Durante la sua missione, della durata di sei anni, Euclid mapperà la struttura dell'universo su larga scala fino a una distanza di oltre 10 miliardi di anni luce, per mostrare come si è espanso e come si è evoluta la sua struttura negli ultimi tre quarti della sua storia.