"Extra live", la rassegna estiva del Teatro Concordia

Il Teatro Concordia porta all’aperto, al chiaro di luna, la rassegna estiva “Concordia Extra Live” con 9 spettacoli tra comicità con Paolo Migone, Mauro Villata e Enrico Luparia, Lorenzo Maragoni; mimo, con il quartetto ucraino Dekru che ha riscritto i canoni del genere colpendo i giurati di Ucraina’s got talent e Tu sí que vales Italia; musica dal vivo con Nicholas Ciuferri, l’Akuakiara Battisti Lover Band e la Rino Gaetano Band e recital con Rick DuFer e Domiziano Pontone e le forme più innovative di stand up comedy e teatro fisico.

IL PROGRAMMA

Si parte giovedì 6 luglio con Mauro Villata ed Enrico Luparia in “Il peggio di noi”. Direttamente da Colorado, uno show strampalato con personaggi assurdi e a volte irriverenti, accompagnato dalla cantante Annina Iorio. “Cattivi bambini”, venerdì 7 luglio, è un percorso attraverso la rilettura e riscrittura in chiave attuale e distopica di alcune fiabe o storie per bambini tradizionali da parte di Nicholas Ciuferri per far emergere aspetti della contemporaneità in maniera diretta e talvolta cruda tramite lo strumento della fantasia, dello humor nero e di immagini tanto vivide quanto plausibili. Gli artisti che portano in scena il progetto sono: Nicholas Ciuferri (voce), Federico Poggipollini (chitarre), Paolo Di Gioia (batteria), Daniele Celona (voce/chitarra/pianoforte), Paolo Bergese (basso/synth/elettronica), Andrea Angeloni (ottoni), Michele Petrucci (illustrazioni). Sabato 8 luglio l’attore e regista Paolo Migone in “Completamente spettinato” racconta l’eterno gioco tra uomini e donne, in chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva.

Martedì 13 luglio il Campione mondiale di poetry slam 2022 Lorenzo Maragoni presenta “Stand up Poetry”, uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell’amore, del lavoro, dell’arte, della stessa poesia, in bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand up comedy. Dall’Ucraina mercoledì 14 luglio arriva lo spettacolo “Anime leggere” che ha riscritto i canoni del mimo, portato in scena dal pluripremiato quartetto di mimi ucraini Dekru (vincitori al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa), scritto e diretto dalla regista Liubov Cherepakhina, insegnante della rinomata Accademia di Varietà e Arti Circensi di Kiev. Giovedì 15 luglio con l’Akuakiara Battisti Lover Band si torna indietro agli anni ’70 per rivivere la magica atmosfera delle canzoni di Lucio Battisti e la poesia senza tempo di Mogol.

Mercoledì 19 luglio il filosofo, autore e performer teatrale Rick DuFer nello spettacolo “Le cogitate impossibili – Dialoghi letterari non consensuali” porta i grandi personaggi della letteratura a conversare del presente, tra lo schwa e il politicamente corretto, tra la pandemia e le gioie di Netflix, tra scienza e filosofia. Giovedì 20 luglio Domiziano Pontone in “4 passi nel mito: Sergio Leone, per un pugno di storie” porta a scoprire storie, retroscena, curiosità di Sergio Leone e del suo cinema con un’affabulazione che diventa spettacolo, affascinante e divertente. Venerdì 21 luglio chiude la rassegna Concordia Extra Live “Ma il cielo è sempre più blu” della Rino Gaetano Band: tributo ufficiale al cantautore della band fondata dalla sorella Anna Gaetano nel 1999.