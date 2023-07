Per una fine settimana Beinasco diventa la capitale della musica gospel

Per un fine settimana Beinasco diventa la capitale della musica gospel. Sabato 8 e domenica 9 luglio, infatti, nella rinnovata piazza Dolci torna l'appuntamento con "Gospel sotto le stelle", evento organizzato dall’Associazione Voci Libere, con il patrocinio del Comune. Tutti i numeri di Voci Libere Oltre 730 concerti realizzati, più di 80 coristi, 15 solisti, un corpo coreografico di 6 ballerini e 4 musicisti, guidati dalla founder e direttrice Laura Robuschi, 7 CD prodotti, centinaia di spettacoli organizzati a tema con laboratori di canto e laboratori di coreografia, corsi di black music nelle scuole di tutto il Piemonte e molteplici partecipazioni presso le maggiori rassegne nazionali di musica gospel. A questo si aggiungono innumerevoli collaborazioni artistiche con docenti di fama internazionale e altrettante collaborazioni con associazioni di volontariato sociale, istituti religiosi, enti pubblici e privati in eventi anche a scopo benefico che vedono musica e solidarietà fianco a fianco. Sono i numeri che ben rappresentano i 26 anni di attività dell’Associazione Voci Libere, no-profit nata per divulgare la cultura afro americana e i valori di libertà e solidarietà propri della musica Gospel, che nel 1997 a Beinasco ha dato vita al Free Voices Gospel Choir, tante voci libere e diverse come diverse sono le esperienze, la storia e il sentimento religioso di ogni corista, che confluiscono in un unico canto animato dalla passione comune per un modo di fare musica e lanciare un messaggio di fede e di speranza. Un appuntamento che si rinnova dal 2000

Dal 2000 il Free Voices Gospel Choir promuove il festival “Gospel sotto le stelle”, tra le più importanti manifestazioni a carattere nazionale, giunta quest’anno alla 23° edizione, che ha saputo richiamare nel tempo migliaia di cantanti, appassionati e professionisti della musica gospel sotto la guida esperta di artisti internazionali, tra cui: Cheryl Porter, Bob Singleton, Bazil Meade, Daniel Stenbaek, Anthony Morgan, Nehemiah H.Brown, Karen Gibson, Malcolm Chambers, Chris Harris, Rose Harper, Vaughan Phoenix, Wendell Simpksin, Isaac Cates e Calvin Bridges. L’edizione 2023 di Gospel Sotto le Stelle vedrà la partecipazione eccezionale di Daniel Thomas (artista poliedrico londinese, direttore di molti cori in tutto il mondo e vocal coach di cantanti stranoti e trasmissioni televisive di successo come Xfactor e The voice – V. sotto )e del Maestro Rudy Fantin, che insieme alla Direttrice Laura Robuschi condurranno il coro e gli ospiti partecipanti in un seminario che abbina studio corale e formazione a laboratori di coreografia, vita allegra di comunità alla ricerca delle migliori sonorità che confluiranno nei concerti LIVE all’aperto di sabato 8 alle 21 (tenuto da “Nu Voices project, diretto dal maestro Rudy Fantin) di e domenica 9 luglio alle 21 (Concerto Finale Gospel Sotto le Stelle 2023 del Free Voices Gospel Choir e del Workshop Mass Choir, diretto da Laura Robuschi) nella nuova location di Piazza Danilo Dolci a Beinasco. Le novità dell'edizione 2023

*Mantenere alto il livello didattico è una sfida che il Free Voices Gospel Choir accoglie sempre con entusiasmo ed anche quest’anno l’incontro con artisti internazionali ci guiderà alla scoperta di nuove tonalità ed aspetti inediti del mondo Gospel. Sappiamo bene che la musica è la passione capace di richiamare oltre 180 cuori su un palcoscenico e siamo pronti ad avvolgere e far fibrillare una platea ormai sempre più esigente, col talento ed il sogno che ci uniscono da 26 anni di attività col nostro FREE“, ha commentato Laura Robuschi, Direttrice e Founder di Free Voices Gospel Choir.

“Questa del 2023 sarà una edizione da grandi numeri – quasi 200 tra coristi, musicisti ballerini ed ospiti sul palco - di un festival tra i più longevi sul territorio nazionale che ha anche saputo mantenere sempre alto il livello d’eccellenza del programma musicale, e degli ospiti internazionali. Sarà bello e come sempre emozionante condividere questa esperienza con i tanti che da tutta Italia si stanno unendo a noi per una quattro giorni di canto e spiritualità gospel per la quale ringrazio il Comune di Beinasco e tutti i partner che ci sostengono e incoraggiano nella nostra intensa attività", ha dichiarato Sergio Rofi Pallone, Presidente dell’Associazione Voci Libere.