Concluso con successo il corso "Alto Rischio" dedicato alle associazioni di Protezione Civile

“Scopo di questi momenti formativi non è solo quello di adempiere a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia – spiega il dr. Antonino Scianna, esperto in processi di formazione e sviluppo della sicurezza sul lavoro – in quanto anche i volontari di protezione civile sono stati equiparati ai lavoratori e quindi sono tenuti all’obbligo della formazione, informazione, addestramento, in considerazione degli scenari di rischio, dell’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e della sorveglianza sanitaria.