Per quattro giorni Grugliasco diventa la capitale italiana della dama

La FID, con il supporto logistico della S.C.S.D. Spaziomnibus di Grugliasco, con la collaborazione del Comune di Grugliasco e dell’EDISU Piemonte, organizza il 1° Campus Giovanile FID “Happy Sport”, all’interno Piano Integrato di Formazione 2022-23 e dell’omonimo progetto attivato dalle PGS e con la FIH, approvato da Sport e Salute S.p.A. Al 1° Campus Giovanile FID “Happy Sport” saranno ammessi 2 giovani atleti per regione, su indicazione del Comitato/Delegato Regionale, provenienti dai corsi regolarmente effettuati dalle società affiliate alla FID e dai corsi di Formazione Tecnica regionale di Alto livello per i giovani damisti (esclusi gli atleti della nazionale per i quali è riservato un'altra tipologia di stage di più alto ed intensivo livello).