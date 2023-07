Castelli Aperti domenica 9 luglio: ecco quali visitare in provincia di Torino

Prosegue la rassegna Castelli Aperti. Il patrimonio dell’iniziativa è eterogeneo e formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici. Sono numerose e diversificate quindi le proposte che anche domenica 9 luglio verranno offerte al visitatore in tutto il territorio piemontese.

In provincia di Torino



Arignano – Castello delle 4 Torri: aperto con visite guidate alle ore 11.00, 14.30 e 16.30. Apertura anche del parco con possibilità di restare nel parco per un picnic o una passeggiata per il tempo che desidera (orario di apertura del parco 11.00 – 18.00). Per informazioni 339 2331563; learignanesi@gmail.com

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: Tel.0125-778100; faimasino@fondoambiente.it

Pinerolo – Parco di Villa Doria "Il Torrione": dalle 09.00 alle 13.30 con visite guidate alla collezione di ortensie alle ore 9,30 e 11,30 a cura della Dr Eva Boasso

Mostra fotografica. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0121 323358, 334 1999235; info@iltorrione.com



Piossasco – Casa Lajolo: visite con audioguide dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 333 3270586; info@casalajolo.it

Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00. Informazioni 348/8520907; info@castellodipralormo.com



San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: la mostra e il Parco sono visitabili dalle 10.00 alle 18.30. Ultimo ingresso ore 17.00. Ingresso solo su prenotazione: Tel. 0121/502761

prenotazioni@fondazionecosso.it



Verrua Savoia – Fortezza: dalle ore 15. 30 alle 18.30, con due turni di visite guidate alle ore 15.30 e 17.15. Per informazioni e prenotazioni: tel. 339 2629368; info@castelliaperti.it